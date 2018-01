Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

A Sanremo sono 11 i pazienti contagiati dal morbillo dopo aver frequentato l’ospedale Borea. Sono persone tra i 30 e i 45 anni, ad eccezione di un neonato e di una ragazza di 13 anni. A dicembre nel reparto di Ostetricia avevano contratto il morbillo un’ostetrica e una ginecologa. Ora un bimbo nato il 6 dicembre ha contratto il virus, ed è stato trasferito al Gaslini. Cinque pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, altrettanti si curano a casa. Un trentenne ha contratto il morbillo durante le visite alla moglie in Ostetricia, come scrive Paolo Isaia sul “Secolo XIX”.