Per i bookmakers l’edizione 2018 del Festival di Sanremo sarà vinta dal duo Ermal Meta e Fabrizio Moro, in gara con il brano “Non mi avete fatto niente”. Per Snai ed Eurobet la quota varia tra il 3 ed il 3,50. Secondo posto per Mario Biondi (tra 4,50 e 5) e terzo per Noemi (tra 7 e 8).

Tra le “Nuove proposte” in testa “Ultimo” (tra 1,90 e 2,30) davanti a Mudimbi e Monteiro.