Mano, come si suol dire, pesante del giudice sportivo della Federazione Gioco Calcio, che nella seduta di ieri, ha squalificato per 11 giornate il giocatore del Camporosso Diego Celea, con questa motivazione: “Al 40′ del s.t. teneva un comportamento discriminatorio nei confronti di un giocatore della squadra avversaria offendendo per motivi di razza il suddetto avversario. Alla notifica del provvedimento di espulsione proferiva all’indirizzo del direttore di gara un’espressione ingiuriosa ed irriguardosa.

Stessa sorte, ma meno pesante, per il suo compagno di squadra Gianluigi Battista che è stato appiedato per tre giornate per aver rivolto espressioni ingiuriose ed irriguardose nei confronti dell’arbitro.

Le decisioni prese dal Giudice si riferiscono a quanto riportato sul referto arbitrale da Lorenzo Volpe della sezione di Albenga dell’Associazione Italiana Arbitri, al termine della gara di domenica scorsa, fra il Camporosso ed il Quiliano & Valleggia, valida come recupero della 13a giornata.