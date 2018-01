Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Un turista russo di 35 anni è rimasto chiuso dentro il sommergibile Nazario Sauro ormeggiato in banchina davanti al Museo del Mare in Darsena di Genova. Un poliziotto libero dal servizio ha sentito battere contro le paratie e le richieste di aiuto e ha consentito di liberare il turista. Il 35enne, spaventato, aveva commesso l’errore di tornare sul Nazario Sauro dopo esserne uscito al termine della visita.