arco olimpico Ragazzi maschile 4° Giacomo Cassini, seppur ancora “giovanissimo” ha voluto gareggiare con i suoi compagni di squadra nella categoria superiore, , 6° Edoardo Pompetti, 9° Nicolas Stuart, anche per loro vale il discorso di Alessia Ghilino,categoria superiore, bersaglio più difficile. Risultato primi di squadra. Grandiosi.

arco olimpico Ragazze femminile 2a , Alessia Ghilino , passata dal 1°Gennaio in una categoria superiore e avendo un bersaglio più difficile, si è dimostrata all’altezza!

L’Archery club Ventimiglia ha chiuso dunque alla grande un 2017 costellato da lusinghieri risultati ottenuti sia in campo giovanile, che nelle categorie superiori. Cercheremo di confermare, anzi, di migliorare nel 2018 ancor più le nostre prestazioni, in questa gara siamo partiti con le “frecce” giuste!

San Bartolomeo al Mare. Il Trofeo della Befana in programma sabato 6 e domenica 7 Gennaio, ha aperto ufficialmente il calendario delle gare di tiro con l’arco per il 2018, gara sui 18 metri.

Tiro con l’Arco, per l’Archery Club Ventimiglia risultati lusinghieri nel “Trofeo Epifania”