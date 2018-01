Sanremo cambierà volto in occasione del Festival 2018. Piazza Colombo sfoggerà un “globo illuminato” che ospiterà le esibizioni dei cantanti di “Area Sanremo”. Cambierà anche l’area del Red carpet, la passerella per i vip davanti all’Ariston. Sarà arricchita con nuovi supporti, in accordo con la Rai. “Realizzeremo sul solettone di piazza Colombo un globo trasparente ed elegante, che consentirà agli artisti e al pubblico di stare al coperto e di offrire una veste migliore della piazza” dice l’assessore alle manifestazioni Marco Sarlo a Daniela Borghi su “La Stampa”.