L’altra notte a Sanremo si è sviluppato un incendio nella casa di riposo “Villa Speranza” in via Goethe, rogo che ha portato all’evacuazione e alla messa in sicurezza di circa 50 ospiti, alcuni dei quali pazienti psichiatrici. Un denso fumo nero si è sprigionato al primo piano della struttura, in una stanza occupata da un paziente. Il rogo, dovuto pare a cause accidentali, è stato spento tempestivamente, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.