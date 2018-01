Oggi al PalaBiancheri, dopo la pausa natalizia, ripresa della preparazione per la seniores maschile in vista dell’inizio delle competizioni della seconda fase del campionato dipartimentale francese previsto per domenica 21 gennaio alle ore 11,00 a Nizza contro l’AS BTP Nice Handball.

Il coach Gigi Giribaldi esprime soddisfazione per come i propri ragazzi hanno interpretato la prima fase del campionato che ha visto molte volte affrontare le gare con formazioni rimaneggiate a causa delle molte assenze tra le proprie file per infortuni o assenze per motivi di studio, giocando sempre ad alto livello con una buona pallamano fatta di tecnica e velocità.

Il coach bordigotto è fiducioso, in quanto dovrebbe recuperare alcuni importanti atleti infortunati oltre a poter impiegare alcuni nuovi atleti avendo nel contempo provveduto a regolarizzare il loro tesseramento , di riuscire a garantire in questa seconda fase una continuità di prestazioni in campo e quindi di presentarsi con una formazione competitiva.

Seconda fase che si preannuncia difficile contro formazioni quotate che, in base al calendario predisposto dalla federazione francese, vede la squadra biancorossa inserita in un girone pre-eccellenza insieme alle formazioni dell’ AS BTP Nice Handball 1, Carros H.B.C., AS Menton Handball 1, Vallis Aurea HBC e AS Cannes-Mandelieu Handball, con inizio delle competizioni nel week-end del 20/21 gennaio a Nizza e come detto, i bordigotti al loro esordio in trasferta a Nizza domenica 21 Gennaio alla palestra Eucalyptus.