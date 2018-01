VENERDI’ 12 Gennaio

ore 21.15 ore

MILES GLORIOSUS – ovvero morire d’uranio impoverito

con Antonello Taurino e Orazio Attanasio

regia Antonello Taurino

Parte la Stagione in bellezza, a grande richiesta torna Antonello Taurino, uno degli attori più acclamati dell’anno scorso che, con il suo spettacolo “Trovata una sega!”, l’irriverente commedia basata sul caso del ritrovamento delle “teste” di Modigliani, aveva riscosso un notevole successo da parte del pubblico de “Lo Spazio Vuoto”. Quest’anno torna con un argomento drammatico, ma riservando allo spettatore l’ironia mordente che lo caratterizza da sempre.

Una storia di misteri, di morti e di colpe, di malati, tribunali e assurdità. Ma proprio per questo, chi meglio di due cialtroni può raccontarla? L’ironia più feroce e il dramma della cronaca vera sono elementi intrecciati in questo spettacolo che, di storie, ne racconta due. Nato da una dettagliata inchiesta durata due anni narra con toni comicissimi una tragedia.