Al Cinema Cristallo di Dolceacqua il nuovo anno si apre con un solo film “Wonder” che viene riproposto in diversi giorni e con diversi orari per dare la possibilità a tutti di NON perderlo. I bambini, che già conoscono Auggie, protagonista del best seller internazionale omonimo di R.J. Palacio, dopo averlo immaginato, potranno finalmente vederlo in volto. Gli adulti avranno la possibilità di confrontarsi con le scelte non facili dei due genitori (Julia Roberts e Owen Wilson) e con l’assunto: “mai giudicare un libro dalla copertina”, né un bambino dal suo aspetto.

L’inserimento di un bambino in una classe non è mai un passaggio facile, ed è particolarmente impegnativo quando questo bambino ha dei problemi di salute e non è mai stato a scuola. Una bella sfida per lui, e per tutti coloro che ci hanno a che fare.

Ancora una volta il cinema diventa un’occasione per riflettere e per crescere. Benvenuti come sempre al Cristallo per questi bei momenti di condivisione!

Wonder di Stephen Chbosky

giovedì 11 gennaio ore 21:00

venerdì 12 gennaio ore 21:00

sabato 13 gennaio ore 21:00

domenica 14 gennaio ore 17:30