La ASD Bordighera Nuoto comunica che nella sede, all’interno del Palazzetto dello Sport “E.Biancheri” di Via Diaz, al livello superiore (dove è ubicato il Bar-Ristorante), ingresso tribune piscina, nella zona adiacente all’area fitness, sono aperte le iscrizioni al secondo modulo della stagione sportiva 2017/2018. Il club darà tutte le informazione relative al nuovo modulo, la cui inizio è stato lunedì 08 gennaio. E’ possibile iscriversi anche a modulo iniziato e le lezioni perse saranno defalcate o potranno essere recuperate. La Bordighera Nuoto svolge la propria attività sportiva nei propri spazi acqua, con i propri orari ed istruttori, indipendentemente dalla gestione dell’impianto. La segreteria della BORDIGHERA NUOTO osserverà questo orario di apertura: – DAL 25 SETTEMBRE 2017 FINO AL 15 GIUGNO 2018: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 16,15 FINO ALLE ORE 18,45. La società è comunque sempre rintracciabili ai nostri contatti utili : tel. 328 8603971; e-mail: bordighera.nuoto@alice.it; face book: bordighera nuoto.