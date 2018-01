A Ventimiglia Alta, a causa di infiltrazioni d’acqua, in un’aula delle scuole elementari di Via Vittorio Veneto, si è staccata una parte di controsoffitto. Per ragioni di sicurezza gli alunni della classe sono stati spostati in un’altra aula. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per fermare l’infiltrazione in modo tale che i danni del maltempo di questi giorni siano il più possibile contenuti.