In attesa dell’eventuale riconoscimento dello Stato di Emergenza per fare fronte ai danni causati dal maltempo sul nostro territorio durante l’evento del 10-12 dicembre 2017, il Comune di Ventimiglia informa i cittadini che è possibile presentare la segnalazione dei danni occorsi ai privati durante tale emergenza mediante l’utilizzo della modulistica scaricabile dal sito della Regione Liguria al seguente link: https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-ambiente/protezione-civile/post-emergenza-segnalazione-danni/beni-privati.html nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati dalla Regione (30 giorni dall’evento).

I danni occorsi al comparto agricoltura dovranno essere segnalati all’Ispettorato funzioni agricole di Imperia, mentre per tutte le altre attività economiche è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio di Imperia.