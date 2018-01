L’Anas rende noto che la via Aurelia è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Ventimiglia, a causa di una frana. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato dell’Aurelia, con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità. La frana si è verificata in un tratto di competenza comunale.