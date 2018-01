Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

E’ caduto un macigno in strada monte Ortigara, arteria che collega Coldirodi di Sanremo e San Romolo, che ora è dunque interrotta. Uno smottamento ha interessato anche il versante francese della statale 20 del Col di Tenda, a Breil, ma la circolazione è stata assicurata con una piccola deviazione. Si iniziano a contare i danni anche per il forte vento che fino a ieri ha interessato l’imperiese. A Camporosso sono state danneggiate diverse serre, mentre alcuni pali della luce o della telefonia sono scesi sulla strada.

