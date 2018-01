Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Lo spettacolo costituisce un atto d’amore verso questa forma di teatro musicale, sempre molto amata ed oggetto di una notevole riscoperta. Un viaggio indietro nel tempo, in un mondo di fiaba animato da granduchesse e fiumi di champagne, ussari a cavallo e giapponesine innamorate, misteriose leggende di carillon e campanelli, uomini in frac e violini tzigani. Vengono eseguite le arie più belle, i duetti e le scenette tratte dalle operette più famose ed amate dal pubblico. Arie e duetti tratti da CIN CI LA’, VEDOVA ALLEGRA, IL PAESE DEI CAMPANELLI, LA PRINCIPESSA DELLA CZARDA, AL CAVALLINO BIANCO, SCUGNIZZA, LA DANZA DELLE LIBELLULE, LA DUCHESSA DEL BAL TABARIN, IL PAESE DEL SORRISO, BALLO AL SAVOY… cast Elena D’Angelo soprano-soubrette Francesco Tuppo tenore Andrea Albertini pianoforte