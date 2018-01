Un grande spot per lo sport del bowling grazie ad un’imperiese, protagonista in prima serata su Raiuno, in diretta, al fianco di personaggi del calibro di Iva Zanicchi, Carlo Verdone, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Manuela Arcuri ed Enzo Ghinazzi (Pupo). E’ successo il giorno dell’Epifania, quando tra le identità nascoste dei Soliti Ignoti, fortunata trasmissione condotta negli ultimi tempi da Amadeus, nella puntata speciale legata all’estrazione della Lotteria Italia, c’era anche Maria Vittoria “Vicky” Tiragallo, una delle migliori giocatrici italiane della disciplina dei 10 birilli, già convocata in nazionale, di recente campionessa italiana di tris, amica e testimonial del Bowling di Diano, sulle cui piste ha disputato le sue prime competizioni agonistiche.

Chiamata in gioco quale quinta identità, abbinata al premio (il più alto) da 100.000 euro, in uno dei momenti di maggiore ascolto della trasmissione, nonostante la richiesta dei tre indizi (uno dei quali è stato “è la testa che fà la differenza”), Vicky non è stata riconosciuta dal concorrente in gara quale “asso del bowling”, ma è stata associata ad “ha tutto di Batman”, risposta che ha completamente azzerato il bottino in palio (165.000 euro).

A completare il momento di gloria della Tiragallo e del bowling, all’atto di svelare l’esatta identità, ha parlato del suo record personale (290 punti su un massimo, la partita perfetta, di 300) ed è stato mandato in onda un breve video in cui realizzava uno dei suoi tanti strike.

“E’ stata un’esperienza singolare e molto divertente, sia dietro le quinte che durante la trasmissione – ha commentato la 50enne imperiese, dipendente di un importante tour operator con sede in Valle Impero -. E’ stato davvero emozionante trovarsi sul palco con questi grandi artisti. Quando è arrivato il mio turno, l’emozione è stata grande… ma condividere i preparativi ed essere seduta accanto a questi personaggi, una su tutti la simpaticissima Zanicchi, non capita tutti i giorni”.

L’intera puntata è disponibile su Raiplay.it effettuando la ricerca con le parole chiave I soliti ignoti, puntata del 6 gennaio 2018.

Dai Soliti Ignoti alle piste del ponente ligure. Per vedere all’opera Maria Vittoria dal vivo è sufficiente recarsi questa sera al centro Bowling di Savona, dove si allenerà in vista dei prossimi importanti appuntamenti agonistici, o lunedì prossimo, 15 gennaio, al Bowling di Diano dove sarà a fianco dei partecipanti al Trofeo Murabito 1960 Jewel Store, prima gara amatoriale dell’anno.