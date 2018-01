La Confartigianato di Imperia ricorda che stanno scadendo i termini per presentare le domande per la segnalazione dei danni, ai fini di eventuali contributi o agevolazioni, registrati a seguito degli eventi calamitosi avvenuti tra il 10 ed il 12 Dicembre 2017.

L’apposito modello, predisposto dalla Camera di Commercio, deve infatti essere trasmesso dalle aziende danneggiate entro giovedì 11 gennaio nelle seguenti forme:

– tramite consegna a mano presso una delle varie sedi della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

– a mezzo raccomandata postale inviata alla sede camerale di Via Quarda Superiore 16 a Savona.

– tramite PEC firmata digitalmente (posta elettronica certificata) all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici della Confartigianato di Imperia.