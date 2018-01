Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia|Un tempo vi era un detto “L’Epifania tutte le feste si porta via” a Ventimiglia o meglio a chi gestisce oggi la città questo messaggio non deve essere mai arrivato visto che l’albero di Natale vicino alla chiesa di Sant’Agostino oggi è diventato non più un ornamento ma un pericolo tanto da essere interdetto al passaggio.