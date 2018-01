Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Oggi pomeriggio intorno alle 14.30 la squadra 1A dei Vigili del Fuoco di Savona è intervenuta sulla Statale che collega Piana Crixia (Savona) ad Alessandria per uno scontro frontale tra un auto e un mezzo pesante. Tre i feriti, uno dei quali, rimasto incastrato nella abitacolo, è stato estratto dai Vigili del Fuoco grazie all’ utilizzo del Gruppo Oleodinamico da Taglio. Sul posto anche il 118. Sarà ora compito della Polizia Stradale stabilire le cause dello scontro.

