Mi è stato segnalato che sui social sta girando molto questa immagine. Ovviamente si tratta di un FALSO. Qualcuno probabilmente ha pensato bene di divertirsi ricreando al computer questa immagine e mettendola in circolazione sui social network. L’idiozia dello scherzo, però, sta purtroppo generando molta confusione. Pertanto vi chiedo di veicolare l’unica informazione autentica (che trovate su questa pagina o sugli organi di informazione): domani le scuole rimarranno chiuse.

Nel frattempo ho chiesto a chi di competenza di cercare di risalire all’autore del fotomontaggio: la sostituzione di persona al fine di creare e veicolare informazioni false, perlopiù in un contesto delicato come quello dell’allerta meteo, non è solo uno scherzo di cattivo gusto: è un reato.

Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo