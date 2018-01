A seguito del nuovo bollettino della Regione Liguria – Servizio Protezione Civile che porta l’allerta meteo da arancione a gialla, viene revocata l’ordinanza emessa il 7 gennaio 2018 nella parte in cui dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi e degli impianti sportivi comunali in genere nel territorio comunale mantenendo il divieto accesso al molo lungo del Porto Vecchio fino alle 11.59 del 9 gennaio 2018.

Il Corpo di Polizia Municipale informa che, come precedentemente comunicato, questa sera rimangono sospese le rimozioni relative ai lavaggi delle strade.