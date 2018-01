Oggi pomeriggio alle 17.30 in piazza Colombo a Sanremo un 50enne autista della Riviera Trasporti è stato preso a schiaffi da un automobilista, per una lite dovuta a una mancata precedenza. L’aggressore è stato portato al pronto soccorso per essere sottoposto all’alcol test. L’autista è una persona molto mite e tranquilla. Gli agenti della Polizia Municipale stanno ricostruendo l’accaduto. Nel 2017 sono state una decina le aggressioni a dipendenti della RT, in particolare controllori.