Ecco per il Terzo anno consecutivo lo spazio dedicato ai piccoli che Il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare sta portando avanti con successo. Oltre ai laboratori teatrali (giocoteatro) riservato ai piccoli e agli adolescenti un’altra ormai consolidata rassegna sta per iniziare che vede i bambini protagonisti come spettatori insieme a mamme, papa’, nonni e parenti vari ad una serie di spettacoli dedicati a loro con merenda finale condivisa. Cinque appuntamenti, di cui uno riservato alle scuole elementari. Cinque compagnie specializzate in TEATRO RAGAZZI tra le più prestigiose del panorama nazionale.

Biglietti a € 6 acquistabili presso il botteghino del teatro il giorno dello specifico spettacolo. Per assicurarsi i posti per tutta la rassegna sono in vendita presso Elio Sport di San Lorenzo al Mare e la Libreria Mondadori di Imperia dei “Buoni validi per 4 spettacoli” che danno diritto al posto assicurato ma non fisso in quanto non si tratta di abbonamenti. Per info 347 7302028. Gli spettacoli sono consigliati per i bambini fino a 10 anni.