Il 2018 comincia con l’apertura della nuova sede della Fipap, sempre a Cuneo, ma in via Stoppani 18/ter, nei locali della sede provinciale del Coni, in centro città.

Non cambiano i numeri di telefono (0171-1871181 e 0171-1873390) e di fax (0171-1870712). Nessuna variazione per quanto riguarda l’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15. La Federazione italiana pallapugno è operativa nella nuova sede da oggi, lunedì 8 gennaio: tutte le riunioni, come quelle per l’organizzazione dei prossimi campionati, si svolgeranno nella nuova sede, nelle sale comuni con il Coni Point di Cuneo.