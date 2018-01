Un treno Intercity che stava percorrendo la Genova Ventimiglia in direzione Ponente è stato bloccato per più di un ora questa sera nel savonese nei pressi di Pietra Ligure. A causa di un fulmine che ha colpito la linea ferroviaria. I viaggiatori circa 200 hanno potuto raggiungere le proprie destinazioni solo con pesantissimi ritardi e tra mille polemiche vista la scarsa o meglio inesistente informazione che hanno ricevuto durante il siinistto. Pesanti anche i ritardi patiti da tutti i convogli che seguivano il treno bloccato. Disagi anche per i viaggiatori diretti in Piemonte o a Genova rimasti intrappolati nel caos creato dal guasto.