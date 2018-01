Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Un vasto incendio si è sviluppato in un deposito rifiuti di un’azienda che si occupa di riciclaggio nel savonese provocando una densa colonna di fumo nero. Ieri sera il rogo, di possibile origine dolosa, è stato domato dai vigili del fuoco all’alba. Le scuole resteranno chiuse oggi a Cosseria, Bragno, Ferrania e San Giuseppe di Cairo. Si raccomanda di evitare di esporsi a fumi e polveri e di stare lontani dalla zona dell’incendio.