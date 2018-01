Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 13 Gennaio e Domenica 14 Gennaio si svolgerà la Pro Am Jolly Sport, una 36 buche medal con squadre composte da un professionista e tre dilettanti.

