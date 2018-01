Buon risultato per i ragazzi del 2007 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato con il Torino F.C. Academy, al torneo “Memorial B. Principato” organizzato dal Ventimiglia Calcio. Ieri sono infatti giunti 5° su 15 squadre.

Soddisfatto lo staff tecnico, formato da Basile-Soncin-Scandi, per il risultato ottenuto: “I ragazzi hanno mostrato buone prestazioni e hanno espresso un bel calcio classificandosi 5° assoluti su 15 squadre. Hanno mancato la finale per i primissimi posti solo perché hanno perso ai calci di rigore contro gli avversari dell’Argentina”.

Ecco i nomi dei giovani atleti scesi in campo: Gibelli Gioele, Seva Jacopo, Davigo Edoardo, Coppola Alessio, Sismondini Simone, Basile Stefano, Scandi Francesco (2008), Avandro Francesco, Turrini Alex (2008), Ribeiro Tiago e D’Andrea Cristian (2008).