Ventimiglia| Incendio questa mattina in un sottotetto di Via Maneira nella frazione di Bevera intorno alle 6. Le fiamme hanno colpito il sottotetto di una casa indipendente intossicando diverse persone,ustionandone due,tra le quali dei minorenni. Le fiamme potrebbero essere partite da delle luminarie di Natale difettose ma ogni ipotesi al momento è valida in quanto le cause del rogo sono Ancora da determinare. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi del 118 per i soccorsi