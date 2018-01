Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Domani allerta arancione, tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. L’Associazione volontari Protezione Civile di Sanremo sta effettuando, in queste ore, tramite avviso sonoro e grazie all’ausilio di una vettura e con due volontari, il giro della città ripetendo il seguente avviso: attenzione, domani 8 gennaio, allerta arancione tutte le scuole rimarranno chiuse.

