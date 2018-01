Vallecrosia. Gli istruttori dei portieri del Don Bosco Vallecrosia Intemelia parteciperanno alla prima sessione di formazione che si terrà il 22 gennaio al centro sportivo O.A.S.I. di Rivalta di Torino in via Vicuna 8.

Dalle 10 alle 17 perciò seguiranno delle lezioni di aggiornamento ed approfondimento per migliorare la preparazione dei ragazzi biancorossi.