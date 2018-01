Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Argentina-Ponsacco 0-2, Fiuzzi contrastato in extremis dai difensori pisani Argentina-Ponsacco 0-2, Marcello Casu analizza la prova degli armesi

Argentina-Ponsacco 0-2, toscani in vantaggio con Doveri al 6′ del primo tempo

Il testa-coda allo "Sclavi" di Arma è stato molto più equilibrato di quanto si sarebbe potuto immaginare alla vigilia. Gli armesi sono stati penalizzati da un netto rigore non concesso