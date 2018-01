Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Oggi pomeriggio una ragazzina di 15 anni è stata ferita con un calcio dal suo cavallo mentre gli stava dando da mangiare nella stalla vicina alla sua casa. L’incidente è accaduto nella frazione Gaviano-Mereta, nel comune di Calizzano (Savona). La ragazza è stata colpita con uno zoccolo al viso e ha riportato un taglio. Il cavallo l’avrebbe colpita per caso, forse infastidito da un insetto. La 15enne è stata accompagnata con l’elicottero dei vigili del fuoco di Genova in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

La 15enne è stata accompagnata con l'elicottero dei vigili del fuoco di Genova in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova