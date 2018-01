Si torna in campo dopo la pausa natalizia e la Sanremese si prepara per la trasferta di domani sul campo del Viareggio. La squadra partirà questo pomeriggio alle 15.

L’allenatore Massimo Costantino potrà contare sui nuovi acquisti Fiore (esterno di difesa dalla Primavera del Venezia) e Bozzi (punta dalla Primavera del Novara). Unici assenti i giovani Scappatura e Sammartano.

Il Viareggio è tra le ‘big’ del Girone E e si trova al terzo posto in classifica a quota 33 punti, 3 lunghezze dietro i matuziani. Nell’ultima gara prima della sosta natalizia i toscani sono stati sconfitti 3-1 in casa dalla Lavagnese.

I tifosi della Sanremese potranno acquistare il proprio tagliando (mostrando un documento di identità) solamente presso la segreteria della società allo stadio “Comunale” di corso Mazzini fino alle 19 del giorno antecedente la gara (oggi, sabato 6 gennaio). Il giorno della partita allo stadio “dei Pini” non sarà possibile la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Imperia.

Sono acquistabili solamente biglietti per il settore ospiti e in numero limitato come stabilito dalla Prefettura di Lucca.