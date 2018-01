“Gli accordi previgenti – come già concordato-, e in particolare quelli relativi al Cup, sono prorogati fino alla definizione del nuovo accordo regionale che, per volontà comune, si auspica possa essere ratificato entro il corrente mese di gennaio”.

E’ quanto il commissario straordinario di Alisa Dottor Walter Locatelli ha scritto al segretario regionale della Federazione Italiana Medici, Andrea Stimamiglio smentendo così le voci di una sospensione del servizio Cup (Centro Unico Prenotazioni) negli ambulatori di Medicina Generale.

Un chiarimento, scrive ancora il Dr. Locatelli nella nota, da far pervenire a tutti i sindacati e i medici liguri “anche per prevenire situazioni critiche dovute a disallineamenti informativi”.

Si precisa che per quanto riguarda il territorio dell’Asl 1 non è stata rilevata alcuna criticità.