Il 9 gennaio riprende l’attività extra-scolastica dell’ABC Bordighera con l’avvio del 2° modulo del Gruppo Sportivo finalizzato all’apprendimento della pallamano, corsi per ragazzi e ragazze nati/e negli anni compresi dal 2011 al 2003 con cadenza bi-settimanale al martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 presso la palestra C. Conrieri di via Pelloux.

Le iscrizioni sono aperte, informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti (al martedì o al giovedì dalle ore 16,30 alle 22,00 o al mercoledì al Palazzetto E Bianchesi di via Diaz dalle 20,00 alle 21,30) oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it.

La società bordigotta ricorda che chiunque può provare gratuitamente e senza impegno questa bellissima disciplina sportiva e può iscriversi anche chi non ha partecipato ai corsi del 1° modulo, per poi decidere se proseguire ed aderire alle manifestazioni organizzate dalla società.

I corsi sono tenuti da allenatori federali che insegneranno le regole basilari del gioco di squadra e del regolamento della pallamano per consentire anche ai giovani atleti di affrontare nel corso della stagione anche le loro prime partite e partecipare, in primavere ai vari tornei promozionali molti anche nella vicina Francia.

A fine mese in programma le prime parteti per gli under 11 e 13.