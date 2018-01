Le inquadrature del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio, saranno condizionate dalle regole della “par condicio” televisiva. Si dovrà evitare che il palco e le prime file della platea dell’Ariston diventino una vetrina per politici candidati, a meno di un mese dal voto del 4 marzo. I politici saranno “retrocessi” in posizioni più defilate, come successo nel 2013. La targa al vincitore sarà consegnata dal sindaco e Biancheri salirà sul palco, a condizione che non parli, come scrive Claudio Donzella sul “Secolo XIX”.