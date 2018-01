Grande successo per l’ottavo anno consecutivo dell’evento “Giornata per soli portieri numeri 1”, organizzata dal nostro preparatore Fabio Cattaneo con il patrocinio dell’Ospedaletti Calcio.

La manifestazione, tenutasi lo scorso 3 gennaio, ha visto protagonisti ben 40 numeri 1, provenienti dalla provincia di Savona e Imperia, impegnati in un allenamento speciale con uno staff tecnico di altissimo livello, dove erano presenti addirittura 4 preparatori dei portieri certificati FIGC (Bianchetti, Bianco, Ferrero, Amoretti).

L’Ospedaletti ha messo a disposizione ben volentieri per questa bella iniziativa il campo di regione Margotta e la propria attrezzatura. Si è poi tenuta una gara di riflessi vinta dal giovane Filippo Anfosso del Savona, classe 2006, che si è aggiudicato una maglia numero 1 firmata da Stefano Sturaro.

Un ringraziamento particolare va ai genitori dei tanti bambini per aver apprezzato ancora una volta l’organizzazione, premiandoci con l’alta partecipazione all’evento.