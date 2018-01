Ancora una partita decisa a tavolino per la mancata presentazione di una squadra nel girone ponentino di Serie C di calcio a 5. E’ stato questa volta il Varazze a non presentarsi ieri sera al PalaRoja dove era atteso dai padroni di casa dell’Airole. Al rientro dalla sosta natalizia era infatti in programma l’ottava giornata della regular season ma i ragazzi del tecnico Franco Basta si sono presentati al palazzetto di Roverino solo per la formalità dell’appello arbitrale proseguendo poi la serata con un allenamento interno dopo aver avuto conferma della definitiva assenza degli avversari.

Nei giorni prossimi dovrebbe essere quindi ufficializzata la vittoria per 6-0 a tavolino a favore dell’Airole che da adesso, suo malgrado, osserverà una lunga pausa fino a fine mese quando sarà impegnata in casa della Coldirodese per la prima giornata di ritorno. Tra soste già previste ed altre createsi lungo il percorso una stagione quindi molto spezzettata e frammentata: “Dispiace per i problemi di alcune squadre – osserva il Presidente dell’Airole Stefano Ricci – noi non giochiamo dalla partita a Toirano prima della sosta natalizia e di fatto non avremo altre partite per un mese per poi avere un ulteriore riposo subito dopo la gara di Coldirodi. Dovremo essere bravi a mantenere alti il ritmo e la concentrazione continuando ad allenarci con determinazione.”