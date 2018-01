Ad Arma di Taggia l’Agenzia del Demanio ha chiesto di saldare le indennità di occupazione delle ex caserme Reveli

negli ultimi 10 anni, dal gennaio 2007 al dicembre 2016. Il Comune dovrà pagare 800 mila euro, L’Associazione volontari protezione civile valli Argentina Armea 122 mila euro, la parrocchia 147 mila euro, la cooperativa sociale Il Sole 378 mila euro, il Judo club Sakura Arma Taggia 313 mila euro, la Ciclistica Arma Taggia 98 mila euro, per l’Armese di bocce 32 mila euro, come scrive Angelo Boselli sul “Secolo XIX”.