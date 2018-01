A Taggia per la giornata di sabato 6 gennaio è stata organizzata una raccolta straordinaria dei rifiuti solidi urbani nella zona 2 (TAGGIA-LEVA’).

Il servizio si svolgerà nel modo seguente:

– AL MATTINO verrà assicurata la raccolta dell’indifferenziato (secco residuo) della plastica e dell’organico per tutte le utenze commerciali, e per le utenze domestiche servite dal servizio porta a porta (quindi con sacchi e mastelli)

– AL POMERIGGIO verrà svolta la raccolta del vetro/lattine e del cartone prodotto dalle utenze commerciali

La Ditta incaricata della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale provvederà oggi, venerdì 5 gennaio, ad alleggerire i cassonetti a servizio dei condomini e quelli collocati in aree pubbliche (batterie di prossimità) per prevenire il più possibile l’insorgere di disagi alle utenze connessi con l’oggettivo aumento della produzione di rifiuti di questi giorni.