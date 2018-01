Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Santo Stefano al Mare. Incidente stradale alle 17.30 circa, questo pomeriggio, sulla statale Aurelia. Scontro frontale tra un pullman di linea Riviera Trasporti che procedeva verso Andora è uno scooter Kymco condotto da un anziano. Secondo le prime indiscrezioni lo scooterista sarebbe sbucato all’improvviso da una traversa finendo davanti al pullman il cui conducente non ha potuto evitare l’impatto. Lo scooterista ha riportato ferite da codice rosso ed è stato trasportato all’ospedale di Sanremo.