A Sanremo la Polizia Municipale ha smantellato la “cittadella” dei clochard. Vigili ed operai comunali sono entrati in azione nei giardini e sulle terrazze della stazione di corso Cavallotti dove da tempo si era stabiliti alcuni senzatetto. Sette di loro, prevalentemente Rom, sono stati sorpresi nei giacigli di fortuna. Per alcuni è scattato il foglio di via obbligatorio. Altri sono stati avviati ai centri di assistenza, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.