Roma| All’età di 76 anni è morta Marina di Meana personaggio dello spettacolo,scrittrice, stilista era malata da 16 anni di cancro. Nel 2013 aveva polemizzato apertamente contro il Festival di Sanremo ,che non era di suo gradimento quell’anno .durante la trasmissione la Vita in diretta della Rai