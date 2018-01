Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 6 gennaio a partire dalle ore 16.00 fino alle 18.00 presso la Biblioteca Civica Leonardo Lagorio di Imperia avrà luogo “Arriva la Befana”, appuntamento dedicato ai più piccoli. L’evento, organizzato dal Comune di Imperia – Assessorato alla Cultura – con l’Associazione l’Arte del Creare prevede disegni, letture e kamishibai per tutti i bambini dagli 0 ai 10 anni. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0183-701606 – 7 o visitare il sito www.bibliotecalagorioimperia.it

