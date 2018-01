Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

A circa 50 mila liguri è stata prescritta almeno una ricetta medica per l’influenza dal 30 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018. Le prescrizioni mediche informatizzate nell’Asl 1 Imperiese sono state 4.730. All’interno di questo dato non sono stati considerati i pazienti che hanno ricevuto una ricetta fatta a mano. Lo spiega il segretario regionale della Federazione italiana medici di famiglia Andrea Stimamiglio.

Epidemia d’influenza in Liguria, ben 50 mila ricette mediche in soli 4...