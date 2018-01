Con 1278 parti nel 2017 (680 a Imperia e 598 a Sanremo) il bilancio delle nascite in provincia di Imperia è ancora una volta negativo: nel 2016 erano 1299. Numeri lontanissimi dai 1600 culle della fine dello scorso decennio. Il crollo sembra destinato a non finire: 1478 parti nel 2012, 1352 nel 2014, 1299 nel 2016. Nel 2016 gli stranieri erano stati il 37% del totale dei nuovi nati in provincia di Imperia, come scrive Andrea Fassione sul “Secolo XIX”.