Oggi si è svolto al campo Zaccari di Camporosso il “Torneo della Befana“ organizzato dal Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato con il Torino F.C. Academy.

Il torneo era rivolto agli Esordienti. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 16, le squadre locali e non (ASD Oneglia, ASD Ospedaletti, Us Camporosso, F.C. Beausolei France, San Filippo Neri e due squadre dell’USD Don Bosco Vallecrosia intemelia) si sono sfidate sul campo d’erba ma alla fine l’ASD Ventimiglia ha primeggiato sulle altre. Il Camporosso si è classificato secondo seguito dal Beausolei France. Alla fine della giornata sono state premiate le varie squadre e i nove migliori giocatori.

La classifica:

1. Ventimiglia Calcio

2. Camporosso

3. Beausolei France

4. Don Bosco Vallecrosia Intemelia 2006

5. Don Bosco Vallecrosia Intemelia 2005

6. San Filippo Neri

7. Onegliese

8. Ospedaletti