Venerdì 5 gennaio sul Belvedere Resentello, si potrà pattinare gratuitamente come tutti i giorni, dalle 15 alle 18, grazie al contributo del Comune di Ventimiglia. Intorno alle ore 16 arriverà a salutare i presenti, prima del suo lungo viaggio, la Befana. Durante il pomeriggio chi vorrà potrà lasciare un’offerta per la piccola Aurora.

Sabato 6 gennaio alle ore 16 tutti i bambini sono invitati ad assistere allo spettacolo “Storie di Natale”, con le marionette di Maurizio Lupi.

Lo spettacolo è previsto presso i Giardini “Mons. Tommaso Reggio” di Ventimiglia ma, in caso di maltempo, si terrà presso la Palestra ex GIL di via Chiappori, sempre alle ore 16. L’ingresso è gratuito.